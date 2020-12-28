تشاووش أوغلو يزور موسكو للمشاركة في اجتماع التخطيط الاستراتيجي

يتوجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء 29 ديسمبر / كانون الأول، إلى روسيا للمشاركة في الاجتماع الثامن لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك التركية الروسية.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان، الإثنين، أن تشاووش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف سيترأسان الاجتماع المزمع عقده في مدينة سوتشي.

وأوضحت أن من المنتظر أن يتم خلال الاجتماع تبادل شامل لوجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية وكذلك العلاقات بين البلدين.

وتابعت: "وفي ختام الاجتماع سيتم توقيع خطة تشاورية لعامي 2021-2022 بين وزيري خارجية تركيا وروسيا".