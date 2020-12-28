وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره العراقي في أنقرة

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، نظيره العراقي جمعة عناد، بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن أقار وعناد عقدا اجتماعا ثنائيا قبل ترأسهما اجتماعا لوفدي البلدين.

وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع مكافحة الإرهاب والمسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وأشار أن أقار أكد لنظيره العراقي، تصميم القوات التركية على حماية أمن المواطنين وحدود البلاد والقضاء على الإرهاب.

كما شدد على أن تركيا تحترم الوحدة السياسية ووحدة أراضي جميع دول الجوار بما في ذلك العراق.

وأعرب أقار عن امتنانه من التنسيق الحاصل بين الحكومتين التركية والعراقية بخصوص مكافحة الإرهاب، مشددا على أهمية استمراره.