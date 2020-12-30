أنقرة توافق على مقترح أمريكي بإنشاء مجموعة عمل مشترك حول عقوبات كاتسا

عرضت الولايات المتحدة على أنقرة تأسيس مجموعة عمل مشتركة بشأن العقوبات المرتبطة بقانون "كاتسا"، وفق ما صرح وزير الخارجية التركي.

وقال مولود تشاوش أوغلو، في كلمته الأربعاء، أمام اجتماع تقييم أداء وزارته للعام 2020 في العاصمة إن أنقرة وافقت على المقترح الأمريكي لأنها تقف إلى جانب الحوار دائمًا.

وأوضح الوزير إلى أن العقوبات الأمريكية على تركيا هي بحسب السياسة "قرار خاطئ، لأنها اعتداء على السيادة التركية".

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة "S-400" الدفاعية من روسيا، استنادا لقانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم واشنطن المعروف بـ"كاتسا"، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، ودخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس/آب 2017.

على صعيد آخر، ذكر تشاوش أوغلو أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في العام 2020، شهدت صعودا وهبوطا خاصة مع اليونان وإدارة قبرص الرومية، ثم التوتر مع فرنسا.

وأضاف قائلا: "مستعدون للسير بعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي في بيئة أكثر إيجابية العام المقبل، وننتظر من الاتحاد أن يكون كذلك".

وتابع موضحًا: "الدبلوماسية كانت أولويتنا خلال العام 2020، وعندما أُغلقت قنوات الحوار تواجدنا في الميدان لإعادة فتحها مجددا".

وأكد أن تركيا أثبتت للجميع أنه لا يمكن القيام بأي فعالية في شرق المتوسط بمعزل عن أنقرة.

وأوضح أن تركيا أصبحت عاملًا مهما في قضايا مثل سوريا وليبيا وشرق المتوسط وقبرص وإقليم "قره باغ" الأذربيجاني رغم جائحة كورونا، وأنها حققت نجاحات لصالحها.

وأكد أن الخطوات التي اتخذتها تركيا والنجاحات التي حققتها في حماية مصالحها المشروعة أزعجت البعض، مشيرا أن ملف شرق المتوسط أحد الأولويات في حماية المصالح المشروعة لتركيا وشعبها.

وأضاف أن تركيا ترغب في إحلال السلام والاستقرار في المتوسط، من خلال المشاركة العادلة للجميع، لافتا أن أنقرة تواصل عملها مع الاتحاد الأوروبي من أجل إقامة مؤتمر متعدد الأطراف بهذا الصدد.