أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 10 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، الأربعاء، بأن إرهابيين ينتمون إلى تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" لتنفيذ هجوم وزعزعة أجواء الأمن والاستقرار هناك.

وأوضحت أن قوات الكوماندوس التركية أحبطت محاولة التسلل، وتمكنت من تحييد 10 إرهابيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات، لتطهيرها من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في الـ 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي في الـ 22 من الشهر ذاته.