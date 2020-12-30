تركيا تطلق خطة لضمان الأمن السيبراني في كافة المؤسسات الوطنية

أقر الرئيس رجب طيب أردوغان الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وخطة العمل المتعلقة بضمان أمن المعلومات الرقمية يوم الثلاثاء، وأكد أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تلعب دوراً رئيسياً في التنمية المستدامة للبلدان، يمكن أن تشكل أيضاً مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني.

وذكر الرئيس أردوغان أن التهديدات السيبرانية قد تؤثر سلباً على جميع القطاعات بما في ذلك الاتصالات والنقل والطاقة والمصارف والتمويل والصحة، ولذلك تم تسريع الإجراءات المتعلقة بهذه الخطة لمواجهة التهديدات المتزايدة.

وأعدت وزارة النقل والبنية التحتية ضمن هذا النطاق، خطة عمل تغطي السنوات من 2020 إلى 2023 بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص وكذلك المنظمات غير الحكومية والجامعات.

وحول خطة العمل المعنية التي نشرتها الوزارة قال الرئيس أردوغان: "توفر لنا تقنيات المعلومات والاتصالات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا العديد من الفرص من خلال زيادة انتشارها وتطورها يوماً بعد يوم، لكنها تنطوي في الوقت نفسه على مخاطر الأمن السيبراني".

وأضاف: "ستواصل بلادنا كما في العديد من المجالات الأخرى، العمل في مجال الأمن السيبراني على المستوى الدولي كجزء من أهدافنا لعام 2023".

وتتمثل الأهداف الرئيسية لخطة العمل المتعلقة بالأمن السيبراني، في حماية البنية التحتية الحيوية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتطوير أدوات تكنولوجية وطنية لتلبية الاحتياجات التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءات الفرق التي تكافح التهديدات الإلكترونية. كما تتوخى الخطة زيادة الوعي بالأمن السيبراني والاستثمار في رأس المال البشري المهتم بهذه المجالات.

وكجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني، افتتحت تركيا المركز الوطني للأمن السيبراني في العاصمة أنقرة في فبراير. ويمثل المركز الذي يتبع هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية، موقعاً هاماً للدفاع عن البلاد ضد الهجمات الإلكترونية. وهو يضم 150 خبيراً احترافياً وعدداً كبيراً من الفرق المنتشرة في الوكالات العامة والشركات العامة والخاصة للعمل ضد الهجمات الالكترونية مستخدماً البرامج المصنوعة محلياً مثل "Avcı" و"Azad " و"Kasırga" لدرء التهديدات والتصدي لها.

كما يتعاون المركز الوطني للأمن السيبراني مع مزودي خدمة الإنترنت ومشغلي الاتصالات، خاصةً ضد هجمات إفشال الخدمة أو إيقافها. ويمثل المركز جزءاً من شبكة أنشأتها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية والتي تتضمن أيضاً مركزاً للبيانات وأكاديمية لتدريب خبراء الأمن السيبراني. ومن المقرر أن يستعين المركز أيضاً بضباط الشرطة والدرك لتنسيق إنفاذ القوانين بسهولة بين مختلف الفروع المعنية بهذا الأمر.

وأكد "عادل قرة إسماعيل أوغلو" وزير النقل والبنية التحتية التركي أن البلاد نجحت في السنوات الثلاث الماضية في صد 325 ألف هجوم إلكتروني ببرامج مطورة محلياً، تسمح لمركز القيادة والتحكم بمراقبة التهديدات والأنظمة التي يمكن أن تتأثر بالبرامج الضارة. وأضاف الوزير أن تقرير مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2019 ذكر أن تركيا تقدمت 23 درجة مقارنة بالعام السابق، وأصبحت واحدة من أكثر 20 دولة أماناً في العالم في هذا المجال.