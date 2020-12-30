تشاوش أوغلو يستعرض تطورات السياسة الخارجية في عام 2020

قال وزير الخارجية التركي إن بلاده لا تمانع في استعادة علاقاتها الطبيعية مع فرنسا لكنها لن تلتزم الصمت ضد سياسات الأخيرة المعادية لتركيا.

جاء ذلك في تصريح لمولود تشاوش أوغلو في اجتماع استعراض تطورات السياسة الخارجية في عام 2020.

وأضاف الوزير: "أثبتنا للجميع أنه لا يمكن القيام بأي فعالية في شرق المتوسط بمعزل عن تركيا"،

مشددا على أن "الدبلوماسية كانت أولويتنا في العام 2020 وعندما أُغلقت قنوات الحوار تواجدنا في الميدان لإعادة فتحها مجددا".

وقال تشاوش أوغلو: "مستعدون للسير بعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي في بيئة أكثر إيجابية العام المقبل، وننتظر من الاتحاد أن يكون كذلك".