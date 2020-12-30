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تشاوش أوغلو يستعرض تطورات السياسة الخارجية في عام 2020

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 30.12.2020 11:32
آخر تحديث في 30.12.2020 12:10
الأناضول (الأناضول)

قال وزير الخارجية التركي إن بلاده لا تمانع في استعادة علاقاتها الطبيعية مع فرنسا لكنها لن تلتزم الصمت ضد سياسات الأخيرة المعادية لتركيا.

جاء ذلك في تصريح لمولود تشاوش أوغلو في اجتماع استعراض تطورات السياسة الخارجية في عام 2020.

وأضاف الوزير: "أثبتنا للجميع أنه لا يمكن القيام بأي فعالية في شرق المتوسط بمعزل عن تركيا"،

مشددا على أن "الدبلوماسية كانت أولويتنا في العام 2020 وعندما أُغلقت قنوات الحوار تواجدنا في الميدان لإعادة فتحها مجددا".

وقال تشاوش أوغلو: "مستعدون للسير بعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي في بيئة أكثر إيجابية العام المقبل، وننتظر من الاتحاد أن يكون كذلك".

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