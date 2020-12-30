وزارة الصحة التركية تعلن وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا الصيني للبلاد

أعلن وزير الصحة التركي أن الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد قد وصلت البلاد فجر الأربعاء.

جاء ذلك في تغريدة، نشرها الوزير فخر الدين قوجه حول الدفعة الأولى من جرعات اللقاح التي اشترتها تركيا من الصين.

وقال قوجه إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، تحمل الدفعة الأولى من لقاحات كورونا (دون تحديد العدد) وصلت إلى مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، في تمام الساعة 05.30 فجرًا (02.30 تغ)، بعدما أقلعت من مطار بكين الساعة 19:50 بتوقيت تركيا (16:50 تغ)".

وسبق أن أعلنت تركيا شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

ومؤخرا، أعلن قوجة توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته وأثبت فعاليته بالمراحل الأولى للمرض.