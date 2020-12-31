أردوغان يخاطب الجنود الأتراك العاملين في أذربيجان

وجه الرئيس رجب طيب أردوغان خطاباً للجنود الأتراك الموجودين في أذربيجان لمراقبة وقف إطلاق النار في "قره باغ"، ضمن المركز التركي الروسي المشترك.

وقال أردوغان في الخطاب الهاتفي: "أرجو التوفيق لجنودنا المكلفين بمراقبة وقف إطلاق النار وأن يباشر المركز التركي الروسي نشاطه في أقرب وقت".

مؤكدا بقوله: "وجودكم في "قره باغ" وسام شرف يظهر أهمية المستوى الذي وصلت إليه علاقاتنا مع أذربيجان".

كما حذر أرمينيا من انتهاك وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ"، الذي حررته أذربيجان من الاحتلال مؤخرا وقال: "أنصح القوات الأرمينية بالتراجع سريعا عن خطأ القيام بأنشطة من شأنها انتهاك وقف إطلاق النار".