بعد نجاح مسيرات بيرقدار التركية.. بريطانيا تبدأ برنامجاً دفاعياً جديداً

نقلت صحيفة الغارديان عن مسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية أن المملكة المتحدة ستشرع في برنامج جديد للطائرات بدون طيار بعد دراسة النجاح الذي حققته مسيرات بيرقدار التركية في الحرب الأخيرة في قره باغ.

وقالت الصحيفة الأربعاء: "يعتقد المسؤولون في وزارة الدفاع أن استخدام أذربيجان للطائرات التركية بدون طيار الرخيصة في الحرب التي استمرت ستة أسابيع كان حاسما في هزيمة أرمينيا".

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ".

فيما اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاتفاق نصر لبلاده مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على قبول الاتفاق مكرها.

ونص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على كل من محافظة أغدام حتى 20 نوفمبر الجاري، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقد أثبتت طائرات بيرقدار TB2 التي استخدمها الجيش الأذربيجاني فعالية عالية في نجاح البلاد في استعادة أراضيها المحتلة.

كما تطرقت صحيفة الغارديان إلى القدرة على تكاليف طائرات بيرقدار TB2 المقعولة، قائلة إن كل واحدة منها تكلف بين مليون دولار إلى مليوني دولار بينما تكلف الطائرات الأخرى التي اشتراها الجيش البريطاني في السابق حوالي 20 مليون دولار لكل منها.

وقد سبق لوزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن أشاد بطائرات بيرقدار المسيرة، وقال في ندوة عبر الإنترنت نظمها المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن (RUSI)، وهو مركز أبحاث أمني بريطاني: "جذور هذه الطائرات المسيرة ولدت من الابتكار التركي (...) لقد مُنع الأتراك من الوصول إلى برامج تسليح أجنبية، ففعلوا ما اعتدنا على فعله نحن؛ لقد ابتكروا أسلحتهم بأنفسهم".

وقال والاس إن الطائرة التركية بدون طيار قادرة على تقديم "تحديات حقيقية للعدو".

ونجحت تركيا في تحقيق برنامج وإنتاج الطائرات بدون طيار خلال فترة قصيرة مدتها 10 سنوات. ودخلت طائرات TB2 المسلحة بدون طيار التي تنتجها شركة بيقار (Baykar) الرائدة في مجال تطوير المنصات الجوية غير المأهولة، الدورة التشغيلية منذ عام 2015.

وتستخدمها تركيا في دعم عملياتها ضد الإرهاب في مناطق عديدة بما توفره من مراقبة فعالة في الاستطلاع والدعم الناري.