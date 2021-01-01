أردوغان يغرد: ماذا أنجزنا في 2020؟

استعرض الرئيس رجب طيب أردوغان جزءًا من الإنجازات التي حققتها تركيا خلال عام 2020.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، الخميس، عنونها الرئيس: "ماذا أنجزنا في 2020".

وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل بنفس العزم خلال العام الجديد من أجل تحقيق أهدافها المنشودة.

وأضاف أن تركيا أنجزت مشاريع كثيرة عام 2020، خاصة في مجال الصحة، وذلك رغم تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أن تركيا ستواصل طريقها في العام الجديد بكل حزم وإصرار لتحقيق أهدافها المنشودة.

وأرفق الرئيس التركي قائمة بالأعمال التي أنجزتها تركيا خلال عام 2020.

وذكر أردوغان من تلك الإنجازات، زرع 40 مليون غرسة، وافتتاح مكتبة رئاسة الجمهورية، وإعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة.

كما تطرق إلى اكتشاف 405 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، والزيارات الرسمية، وتأسيس المعامل والمستشفيات ومحطات توليد الطاقة ومشاريع المواصلات والسدود ومشاريع الري، ومشاريع ثقافية وفنية واجتماعية.