تركيا ستلبي احتياج جمهورية شمال قبرص التركية من لقاحات كوفيد-19

قال نائب الرئيس التركي إن بلاده ستعطي جمهورية شمال قبرص التركية ما يلزمها من لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وفي بيان لوكالة الأناضول، أعرب فؤاد أوقطاي، الخميس، عن أمله بأن يأتي العام الجديد بالخير للعالم بعد انقضاء عام مصحوب بأزمة كورونا التي ألقت بظلالها على تركيا وشمال قبرص والعالم برمته.

وأشار إلى أن تركيا تستورد لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وأن عاملي القطاع الصحي لهم الأولوية في تلقي تلك اللقاحات.

وأوضح نائب الرئيس أن تركيا ستمد جمهورية شمال قبرص التركية باللقاحات المستوردة، لعاملي القطاع الصحي بشمال قبرص في المرتبة الأولى.

وفي ختام البيان هنأ أوقطاي الشعب القبرصي التركي بمناسبة حلول العام الجديد.

وفجر الأربعاء وصلت تركيا الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

ومؤخرا، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته، وأثبت فعاليته بالمراحل الأولى للمرض.