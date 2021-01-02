أردوغان يفتتح جسر كومورهان.. الرابع من نوعه في العالم

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان في افتتاح جسر "كومورهان" الرابط بين ولايتي إلازيغ وملاطية شرقي تركيا.

وقال أردوغان في كلمة عبر اتصال مرئي من إسطنبول، خلال مراسم الافتتاح، السبت، إن جسر "كومورهان" هو رابع أكبر مشروع من نوعه في العالم.

وأضاف أن الجسر صرح أنشئ بالإمكانيات المحلية بنسبة 100 بالمئة، وهو أحد رموز قوة وقدرات الهندسة التركية.

وأردف أن تكلفة هذا المشروع تبلغ 720 مليون ليرة تركية (نحو 96 مليون دولار).

ونوه أن جسر كومورهان يعتبر نقطة وصل مهمة بين الاتجاهات الأربعة داخل تركيا، فضلا عن تشكيله صلة وصل بين ألازيغ وملاطية.