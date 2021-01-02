وزير الداخلية التركي في جولة تفقدية لمشروع بناء منازل للنازحين في إدلب

قام وزير الداخلية التركي بجولة تفقدية لمشروع بناء منازل مؤقتة من الطوب للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، واطّلع على سير العمل.

ورافق الوزير سليمان صويلو، في الزيارة، نائبه إسماعيل تشاتكلي، والقائد العام لقوات الدرك الجنرال عارف جيتين، ووالي هطاي رحمي دوغان، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" محمد غوللو أوغلو، وغيرهم من المسؤولين وممثلي المنظمات، بحسب مراسل الأناضول.

وزار صويلو سوريين مقيمين في منازل مبنية من الطوب بتمويل من آفاد وتبادل أطراف الحديث مع بعضهم، ووزع الهدايا للأطفال.

وتفقد أيضا سير العمل في مشروع المنازل التي يتم بناؤها بتمويل تركي، واطّلع من المعنيين على معلومات عن تقدم الأشغال.

وفي يناير/ كانون الثاني 2019، أطلقت وزارة الداخلية، حملة لإغاثة النازحين في إدلب السورية، أطلق عليها مشروع "نحن معاً إلى جانب إدلب" تهدف لسد احتياجات السوريين من المأوى في إدلب.

يجدر بالذكر أن منظمات إغاثية تركية بينها هيئة الإغاثة الإنسانية İHH و"صدقة تاشي" و"جيهانوما"، تعمل على بناء 50 ألف منزل مؤقت من الطوب للنازحين السوريين في إدلب.