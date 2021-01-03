قوات الأمن التركية تحيد 164 إرهابيا من "بي كا كا" في ديسمبر

تمكنت قوات الأمن التركية، من تحييد 164 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، في عمليات أمنية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتواصل القوات المسلحة التركية، والمديرية العامة للأمن، وقوات الدرك والاستخبارات الوطنية، عملياتها بحزم ضد كافة التنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد.

وذكرت مصادر أمنية أن بعض الإرهابيين من ضمن الـ164 كانوا مطلوبين من قبل الإنتربول الدولي ومدرجون على القائمة الحمراء.

وأضافت أن عدد الإرهابيين الذين استسلموا لقوات الأمن التركية عن طريق الإقناع بلغ 243 إرهابيا، خلال عام 2020.

ودأبت تركيا على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل وخارج البلاد، ردا على هجمات تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.