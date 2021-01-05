أقار: نؤمن بالحوار في حل خلافاتنا مع اليونان

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ضرورة حل الخلافات بين بلاده واليونان عن طريق الحوار.

جاء ذلك، في تصريحات، قبيل لقائه السفير الألماني لدى أنقرة يورغن شولتز، في مقر وزارة الدفاع.

وأكد أقار استعداد أنقرة لاستئناف المحادثات الرامية لحل الخلافات مع أثينا.

ولفت إلى أن أنقرة تتطلع للبدء في المحادثات الاستكشافية من جهة، وإجراء حوار في إطار تدابير بناء وتعزيز الثقة، وإطلاق مباحثات آلية فض النزاع بين تركيا واليونان في إطار حلف شمال الأطلسي "ناتو"، من جهة أخرى.

وقال أقار: "نؤمن بوجوب وبإمكانية حل الخلافات مع اليونان عبر المحادثات والحوار".

وجدد تأكيده أن سياسة تركيا بشأن شرقي المتوسط واضحة، وأنها تتطلع إلى تطبيق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

وأعرب أقار عن شكره لألمانيا على إسهاماتها من أجل السلام والحل شرقي المتوسط.

وأكد أن تركيا تتطلع لتحلي كافة الأطراف الأخرى بالموضوعية عند تقييم المشاكل بين تركيا واليونان.

من جهته، أكد السفير شولتز على تطلع برلين لمعالجة التوتر بين تركيا واليونان بأسرع وقت، وأن الحوار هو أفضل وسيلة لذلك.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض بشأن المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجه، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.