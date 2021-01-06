أردوغان يستقبل رئيس الوزراء الألباني في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ورافقت فرقة الخيالة رئيس الوزراء الألباني الضيف حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث استقبله أردوغان.

وبعد وصول الزعيمين إلى منصة البروتوكول، عزف النشيدان الوطنيان التركي والألباني، بالتزامن مع إطلاق المدفعية 21 طلقة.

وحيّا راما حرس الشرف، ثم توجه الزعيمان لالتقاط صور أمام علمي بلديهما.

ومن المرتقب أن يعقد الرئيس أردوغان وراما، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء على مستوى الوفود.