تركيا وألبانيا توقعان مجموعة اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة

وقعت تركيا وألبانيا مجموعة من الاتفاقيات بينها بيان سياسي مشترك حول تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

جاء ذلك في مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي التركي الأربعاء، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان وضيفه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

ووقع أردوغان وراما بيانا سياسيا مشتركا حول تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي التركي-الألباني رفيع المستوى.

وأشرف وزيرا الصحة في البلدين على توقيع اتفاقية تتعلق بالتعاون في المجالين الصحي والطبي.

كما جرى التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين الوزيرين المعنيين بذلك لدى البلدين.

ووقعت وزارتا الثقافة في البلدين بروتوكولا لترميم مسجد قورشونلو التاريخي العثماني في مدينة إشقودرة الألبانية.

ووقع البلدان كذلك خلال المراسم مذكرة تفاهم في مجال شؤون البناء.