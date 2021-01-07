صويلو: اليونان تدفع اللاجئين الأبرياء للموت وأوروبا لا تحرك ساكناً

قال وزير الداخلية التركي إن اليونان تدفع بطالبي اللجوء الأبرياء إلى الموت في البحر فيما أوروبا تقف وتراقب فقط.

جاء ذلك في تغريدة للوزير سليمان صويلو، الخميس، عبر حسابه في "تويتر" باللغتين التركية والإنجليزية.

وأضاف صويلو أن فرق خفر السواحل اليونانية تلقي بحياة طالبي اللجوء نحو الخطر بدفعهم نحو المياه التركية بدلا من إنقاذهم.

ونشر الوزير التركي في تغريدته مشاهد لإنقاذ خفر السواحل التركي لطالبي لجوء وأحاديث بعضهم.

وانتقد صويلو الاتحاد الأوروبي لصمته حيال السلوك "غير الإنساني" الذي يتكرر بشكل يومي.

وتنقذ السلطات التركية العديد من طالبي اللجوء والراغبين في الانتقال إلى أوروبا عبر اليونان، حيث تقوم الأخيرة بإجبارهم على العودة إلى تركيا منذ إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في فبراير/ شباط 2020، أن بلاده لن تتسامح مع دخول اللاجئين إلى أراضيها.