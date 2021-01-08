أردوغان: العالم بأسره صدم لأحداث الكونغرس الأمريكي

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونغرس قبل يومين "صدم العالم بأسره".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس أردوغان للصحفيين، بعد أدائه صلاة الجمعة، في مدينة إسطنبول.

وأضاف أردوغان: "ما جرى في الولايات المتحدة التي يقال عنها مهد الديمقراطية، صدم العالم بأسره".

وأعرب الرئيس عن تمنياته بالصبر لأسر ضحايا الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة والشفاء للمصابين.

وأردف: "أتمنى أن يتسلم (الرئيس المنتخب جو) بايدن السلطة بشكل سلس بحلول 20 يناير (كانون الثاني الجاري) من خلال مراسم تسليم كما صرح بذلك (الرئيس المنتهية ولايته دونالد) ترامب أيضا".