أردوغان يبحث مع الحريري في إسطنبول التطورات الإقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمدينة إسطنبول، تخلله عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية، وفق بيان صادر عن مكتب الحريري، دون تفاصيل عن موعد وصوله ومدة الزيارة.

كما تطرق اللقاء، إلى العلاقات الثنائية بين بيروت وأنقرة، و"سبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان"، حسب المصدر ذاته.

والثلاثاء، أعلن الحريري في بيان أنه قدم للرئيس اللبناني ميشال عون، تشكيلته الحكومية من اختصاصيين غير حزبيين وفي انتظار انتهاء الرئيس من دراسة التشكيلة.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975ـ 1990)، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/ آب الماضي، بمقتل نحو 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، فضلا عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.