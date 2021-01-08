البرتغال تدعو لوضع أجندة تعاون إيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي

شدد وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا، الخميس، على أهمية وضع أجندة تعاون إيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأفاد سيلفا في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، بالعاصمة لشبونة، أن لدى بلاده علاقات جيدة للغاية مع تركيا سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا.

ولفت إلى أن تركيا تحتل المرتبة الـ 14 في قائمة الدول المصدرة للبرتغال، والـ 17 للمستوردة منها، مشيرا إلى زيادة عدد المستثمرين الأتراك في بلاده.

وأوضح أن "تركيا من أوائل الدول التي حملت صفة مراقب لدى مجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية، ولها إسهامات هامة للغاية فيها".

وأفاد أنهم بحثوا كيفية تطوير علاقات أنقرة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى وجود بعض الخلافات بين تركيا وبلدين عضوين في الاتحاد.

وأعرب سيلفا عن أمل بلاده في تجاوز تلك الخلافات عبر الحوار المباشر.

وأكد أنه بحث مع تشاوش أوغلو بعض القضايا السياسية الدولية، والوضع في ليبيا وتطورات القوقاز، وفنزويلا ومشكلة الإرهاب بموزمبيق.

وفيما يخص ملف إقليم قره باغ الأذربيجاني، أكد أن البرتغال دعمت وقف إطلاق النار.

وحول التطورات في ليبيا، ذكر أن بلاده دعمت وقف إطلاق النار هناك والعملية السياسية ومؤتمر برلين.

وأعرب عن سروره باتخاذ خطوات إيجابية بخصوص شرقي البحر المتوسط واستمرارها، قائلًا: "نتمنى خروج أجندة تعاون إيجابية خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، وأن نتمكن من إحلال السلام والاستقرار شرقي المتوسط".