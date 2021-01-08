تركيا.. إطلاق القمر الصناعي الجديد توركسات A5 بنجاح

أطلقت تركيا القمر الصناعي الجديد "توركسات 5A"، الجمعة، إلى الفضاء بنجاح من قاعدة "كيب كانافيرال" في جنوب الولايات المتحدة.

وجرى إطلاق القمر في تمام الساعة 05:15 بتوقيت تركيا (02:15 ت.غ) من القاعدة الأمريكية.

وقد حضر مراسم إطلاق القمر من الجانب التركي، نائب وزير النقل والبنية التحتية عمر فاتح صايان، ومدير عام شركة توركسات المساهمة جنك شن، وشخصيات معنية.

وأطلق القمر التركي الذي ينتمي للجيل الخامس، بواسطة صاروخ "فالكون 9" من إنتاج شركة "سبيس إكس".

وكانت تركيا أطلقت قمرها الصناعي الأول في 10 أغسطس/ آب 1994، و"توركسات 5A هو من الجيل الخامس للأقمار الصناعية.

وتهدف أنقرة من إطلاق 5A إلى إدخال كافة المناطق الممتدة من الجمهوريات الناطقة بالتركية وصولا إلى الصين في آسيا إضافة إلى إفريقيا وأوروبا ضمن نطاق تغطيتها، ما يعني أن ملايين من سكان العالم سيتمكنون من التواصل عبر الأقمار الصناعية التركية.

وفي تصريحات سابقة للأناضول، قال مدير عام شركة "توركسات" جنك شن، إن القمر 5A سيبدأ العمل في مدار جديد، ويغطي مناطق جغرافية واسعة ومختلفة، بأحدث التقنيات وقدرات أكبر.

وأوضح أن القمر سيوفر خدمات اتصالات متميزة لتركيا، إضافة إلى بلدان في الغرب والشرق ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.