تركيا تعزي إندونيسيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

قدمت الخارجية التركية، التعازي لإندونيسيا في ضحايا تحطم طائرة ركاب تقل على متنها 62 شخصا إثر سقوطها في البحر بإحدى جزر العاصمة جاكرتا.

وقالت الوزارة في بيان السبت،: "تلقينا بحزن نبأ مصرع أكثر من 60 شخصا جراء سقوط طائرة ركاب بعد اقلاعها من العاصمة جاكرتا متجهة إلى مدينة بونتياناك".

وأضافت: "نشاطر الشعب الإندونيسي الصديق والشقيق أحزانه، ونقدم التعازي لذوي الضحايا، والشفاء العاجل للمصابين".

وفي تصريحات له عقب فقدان الاتصال بالطائرة، قال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، إن الطائرة كانت متجهة من جاكرتا إلى مدينة "بونتياناك"، مركز محافظة "كاليمانتان" الغربية.

وأضاف سومادي، أن الطائرة كانت تقل على متنها 50 راكبا، بينهم 10 أطفال، فضلا عن 12 من أفراد طاقهما.

وقالت السلطات الإندونيسية في بيان، إنه تم العثور على حطام يعتقد أنه من الطائرة المفقودة بين جزيرتي "لاكي" و"لانسانغ" في منطقة جزر الألف في جاكرتا.