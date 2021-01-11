أنقرة تعلن استئناف المباحثات الاستكشافية مع أثينا في الـ 25 من الشهر الجاري

تستضيف مدينة إسطنبول في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري أعمال الجولة الـ61 من المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، الاثنين: "ستجري الجولة الـ61 من المحادثات الاستكشافية في 25 يناير 2021 في إسطنبول".

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان من أجل مشاكل بحر إيجه، وانعقدت آخر جولة منها (رقم 60)، في 1 مارس/ آذار 2016 بالعاصمة أثينا.

وبعد ذلك التاريخ، استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية، دون أن ترجع إلى إطار استكشافي مجددا.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.