الجيش التركي ينظم دورات توعية للأطفال السوريين حول مخاطر الألغام

تنظم وزارة الدفاع التركية نشاطات لتوعية الأطفال في الشمال السوري حول كيفية حماية أنفسهم من الألغام والمتفجرات التي يزرعها تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان الأحد، إنها تنفذ برامج توعية للأطفال في منطقة عملية "نبع السلام" حول كيفية التصرف لحماية أنفسهم عند عثورهم على ألغام أو عبوات ناسفة زرعها التنظيم الإرهابي.

ولفتت إلى أن خبراء أتراك في مجال تفكيك الألغام والمتفجرات قدموا دروسا لطلاب مدرسة "تل زيدان" الابتدائية، حول ما يتوجب عليهم القيام به في حال صادفوا ألغاما وعبوات ناسفة، من أجل حماية أنفسهم.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها تنظيمي من "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض (بمحافظة الرقة)، ورأس العين (بمحافظة الحسكة) من الإرهابيين خلال العملية.