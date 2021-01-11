تشاوش أوغلو يدعو اليونان لمحادثات استكشافية في يناير

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليونان إلى محادثات استكشافية اعتبارا من يناير/ كانون الثاني الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، الاثنين، في العاصمة أنقرة.

وأكد الوزير التركي ضرورة "مناقشة المساواة في السيادة وتحقيق حل الدولتين في جزيرة قبرص".

وأضاف أن بلاده "مستعدة كدولة واثقة من نفسها لمناقشة جميع القضايا كما هو الحال دائما".

وأشار إلى أن "تركيا ستكون البلد المضيف، وأن تاريخ المحادثات سيتم تحديده من قبل المسؤولين الأتراك واليونانيين الذين سيشاركون في المفاوضات".

وأوضح أنه "لم يتم الحصول على نتائج بخصوص حل المشكلة القبرصية منذ 52 عاما، وأن مفاوضات إنشاء الاتحاد الفيدرالي في الجزيرة وصلت إلى نهايتها".

وأكد ضرورة "إجراء مفاوضات تطرح فيها الدول الضامنة والأطراف في الجزيرة وجهات نظرهم".

وذكر تشاوش أوغلو أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قبرص جين هول لوت، تجري زيارة إلى الجزيرة عقب زيارتها أنقرة.

وأضاف: "موقف تركيا وقبرص التركية واضح جدا حيال القضية. حتى اليوم لم تتحقق المساواة السياسية وينبغي التفاوض على المساواة في السيادة، ومن المفترض وجود حل للدولتين".

وذكر أن بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، "حذرت اليونان من بدء المحادثات، لكن الأخيرة أعلنت أنها ستبدأ بالمفاوضات بعد 11 يناير/ كانون الثاني الجاري".

وأكد تشاوش أوغلو، "استعداده للذهاب إلى العاصمة الألبانية، للقاء وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس بناء على دعوة رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما".

وأعرب عن أمله في "ألا ترفض اليونان هذه الفرصة وهذه الدعوة، والبدء بالمحادثات الاستكشافية في أقرب وقت ممكن".

وذكر تشاوش أوغلو أنه سيعقد لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة الثلاثاء، ومن المخطط أن يجتمع بهم الرئيس أردوغان لاحقا.