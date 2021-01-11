رئيس البرلمان التركي يعزي إندونيسيا بضحايا الطائرة المنكوبة

أعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، عن تعازيه في ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة التي تحطمت قبل يومين في البحر بإحدى جزر العاصمة جاكرتا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه شنطوب الإثنين، مع رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي بامبانغ سويساتيو.

وأعرب رئيس البرلمان التركي عن بالغ حزنه لمصرع أكثر من 60 شخصا كانوا على متن طائرة الركاب المنكوبة.

وأكد استعداد تركيا لتلبية أي طلب تتلقاه من إندونيسيا فيما يخص مساعدة المتضررين من الحادثة، مشددا على مواصلة تركيا العمل من أجل تعزيز علاقاتها مع إندونيسيا.

وأمس الأحد، أعلنت السلطات الإندونيسية العثور على موقع تحطم الطائرة التي سقطت السبت في البحر بإحدى جزر جاكرتا، وكان على متنها 62 شخصا.

وقال قائد الجيش الإندونيسي هادي تجاهجانتو، في تصريح صحفي حينها: "بعد أن تلقينا إشارة من موقع يعتقد أنه مكان التحطم، تمكن فريق البحث والإنقاذ من انتشال حطام الطائرة، بما في ذلك سترات النجاة وجثث".

وأقلعت الطائرة "بوينغ 737-500" من مطار سوكارنو هاتا في جاكرتا، وكانت متجهة إلى مدينة بونتياناك غربي البلاد، عندما فقد الاتصال بها بعد دقائق من الإقلاع، وكانت تقل على متنها 50 راكبا، بينهم 10 أطفال، فضلا عن 12 من أفراد طاقمها.