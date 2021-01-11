جمهورية شمال قبرص التركية: لم يعد هناك مكان للمفاوضات بشأن الفيدرالية

قال وزير خارجية شمال قبرص التركية، تحسين أرطغرل أوغلو، إن بلاده ترفض إجراء مباحثات مع الجانب الرومي بشأن الحل الفيدرالي لمشكلة الجزيرة المنقسمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، في العاصمة أنقرة التي يزورها تلبية لدعوة من الأخير.

وأضاف أرطغرل أوغلو أنه من غير الوارد انخراط بلاده في محادثات لتطبيق الحل الفيدرالي في الجزيرة القبرصية.

وأكد رفض بلاده اللجوء إلى تأسيس فيدرالية كحل لأزمة الجزيرة، مبيناً أن امتلاك دولة ذات سيادة وشعب يمكن عبر النموذج الكونفدرالي.

وأشار إلى أن هدف اجتماعات مجموعة "5+1" المقترحة من قبل الأمم المتحدة، هو مناقشة سبل الحل في الجزيرة القبرصية، باستثناء الحل الفيدرالي.

وشدد الوزير على ضرورة حل الدولتين بين الشطرين التركي والرومي لجزيرة قبرص.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.