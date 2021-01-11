قرقاش يعلن عن رغبة الإمارات في تطبيع العلاقات مع تركيا

أكد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أن بلاده ترغب في تطبيع العلاقات مع تركيا، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه لتحسين العلاقات بين أنقرة والقاهرة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها أنور قرقاش، مساء الأحد، مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، التي تبث من الإمارات.

وأضاف قرقاش: "نقول لتركيا بأننا نريد علاقات طبيعية تحترم السيادة (...) لا يوجد لدينا أي سبب لكي نختلف مع تركيا، فلا توجد مشكلة، ونرى اليوم أن المؤشرات التركية الأخيرة مثل الانفتاح مع أوروبا مشجعة".

على صعيد متصل، أردف الوزير قائلا: "أي مؤشر إيجابي من تركيا تجاه مصر سنرحب به، لأن مصلحة تركيا هي علاقات عربية سوية"، كما قال.

وتابع: "نريد لأنقرة ألا تكون الداعم الأساس للإخوان المسلمين، نريد لأنقرة بأن تعيد البوصلة في علاقاتها العربية"، وفق تعبيره.

ومنذ عام 2013، سمحت تركيا لمعارضين مصريين بالإقامة لديها بدافع الدعم الإنساني للمظلومين، بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس الراحل محمد مرسي وتصنيف الجماعة "إرهابية"، ما دعا عددا من قياداتها وكوادرها للخروج من البلد خشية الملاحقة.

وفيما يتعلق بالأزمة الخليجية التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، قال الوزير الإماراتي: إن "قمة العُلا أنهت الخلاف مع قطر".

وأوضح بذات الخصوص قائلا إن الإمارات بدورها أنهت ملف الخلاف مع قطر "من خلال إعلان العلا والثقة في قيادة السعودية".