الداخلية التركية تطلق عملية "أرن" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، إطلاق عملية "أرن"، ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، عقب انتهاء عمليات "يلدرم" في 10 يناير/كانون الثاني.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن اسم العملية أُطلق تيمنًا باسم الشهيد الشاب أرن بلبل، على يد إرهابيي "بي كا كا" يوم 11 أغسطس/آب 2017.

وأضاف البيان أن العملية بدأت من جبل تندورك بولاية آغري شرقي البلاد، مبينا أن ألفا و71 عنصر من قوات الأمن يشاركون في العملية.

وتعليقا على العملية قال وزير الداخلية سليمان صويلو، في تغريدة على تويتر: "أضفنا شجاعة شهيدنا أرن بلبل لشجاعتنا وأطلقنا عملية أرن لضرب الإرهابيين في أوكارهم".