بدء التسجيل على برنامج المنح الدراسية الدولية في تركيا

بدأت يوم الأحد في تركيا عمليات التسجيل على برنامج المنح الدراسية الدولية الذي تقدمه الرئاسة التركية للطلبة الأتراك في الخارج والطلبة الأجانب.

ويقدم برنامج المنح الدراسية للطلاب والباحثين الدوليين، مجموعة من البرامج المصممة للحصول على فرص التعليم الجامعي والدراسات العليا والبحوث والدكتوراه إضافة إلى تعلم اللغات في بعض الجامعات المرموقة في تركيا.

ويتم قبول الطلبات عبر الإنترنت على الموقع الالكتروني www.turkiyeburslari.gov لغاية 20 فبراير.

ويعد برنامج المنح الدراسية الشاملة الفريد، بوابة التعليم في تركيا بسبب توفيره للجامعة وتزويد جميع المقبولين فيه بدورة مجانية باللغة التركية لمدة عام واحد، بغض النظر عن خلفيتهم الأكاديمية. ويحصل الطلاب من خلاله أيضاً على فرصة للتعرف على الثقافة التركية من خلال مجموعة متنوعة من الرحلات والبرامج في عامهم الأول.

ويهدف برنامج المنح الدراسية إلى توفير تجربة تعليمية شاملة في تركيا، فهو يتيح تعلم الفنون والثقافة والتاريخ والأنشطة الاجتماعية والرياضة وبرامج التدريب. كما يقدم فرصة للمتفوقين فيه للعمل والتدريب على أيدي الأكاديميين والمؤسسات والمنظمات العاملة في مجالات تخصصهم، ويقدم خدمات الإرشاد الأكاديمي للطلبة طوال فترة دراستهم.

أما الهدف الآخر للبرنامج فهو تعزيز علاقات تركيا مع الدول الأخرى في مجالات التعليم العالي والثقافة. إذ يمكن للطلاب عند التخرج، الحفاظ على ارتباطهم مع تركيا والعمل كمبعوثين متطوعين لتعزيز العلاقات بين تركيا وبلدهم الأم.

وتعمل شبكة خريجي تركيا التي تضم أكثر من 150.000 خريج من أكثر من 160 دولة، بكامل طاقتها للحفاظ على هذه العلاقات.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج المنح الدراسية الذي أطلق عام 2012، تلقّى حوالي 150.000 طلب من 172 دولة العام الماضي. الأمر الذي يؤكد حقيقة أن تركيا أصبحت بالفعل مركزاً تعليمياً للطلاب الدوليين.

وتخطط البلاد حالياً لزيادة عدد الطلاب الأجانب فيها إلى 250.000 طالباً في غضون العامين المقبلين.