ألمانيا ترحب باستئناف المباحثات الاستكشافية بين تركيا واليونان

رحبت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، باستئناف المباحثات الاستكشافية بين تركيا واليونان.

وقالت الناطقة باسم الخارجية ماريا أديباهر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، إن ألمانيا ومنذ توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في النصف الثاني من 2020، بذلت جهوداً كبيرة لانطلاق المحادثات المباشرة بين أنقرة وأثينا.

وأوضحت أن أكثر الحلول منطقية لخلافات البلدين الجارين، حول حدودهما البحرية، تلك التي يتم التوصل إليها عبر الحوار، وفق مبادئ القانون الدولي.

ووصفت استئناف المباحثات الاستكشافية بين تركيا واليونان بأنها "خطوة جيدة ومهمة، وخبر جيد لجميع المنطقة".

وتنطلق الجولة الـ61 من المحادثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا في مدينة إسطنبول خلال يناير/ كانون الثاني الجاري، وفق ما أعلنه وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان من أجل مشاكل بحر إيجه، وانعقدت آخر جولة منها (رقم 60)، مطلع مارس/ آذار 2016 بأثينا.

وبعد ذلك التاريخ، استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية، دون أن ترجع إلى إطار استكشافي مجددا.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.