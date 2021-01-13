أنقرة تحيي ذكرى وفاة "دنكطاش" أول رئيس لقبرص التركية

أحيت وزارة الخارجية التركية، الذكرى التاسعة لوفاة أول رئيس لجمهورية شمال قبرص التركية رؤوف دنكطاش.

جاء ذلك في رسالة نشرتها الوزارة عبر موقعها، الأربعاء، استذكرت فيها الرئيس الراحل بالرحمة والاحترام، في ذكرى وفاته.

وقالت إن الرئيس الراحل دافع على الدوام عن حقوق الشعب القبرصي التركي وقضيته العادلة في المساواة والحرية، بحكمة وتفان، وسط حالة من الارتباط العقلي والوجداني مع الوطن الأم تركيا.

وأضافت أن دنكطاش أظهر قيادة عليا في تجاوز كافة الصعوبات التي اعترضت بلاده خلال حياته.

وأكدت أن "دنكطاش المدافع عن واحدة من أكثر القضايا العادلة في عصرنا، سيحافظ على مكانته الاستثنائية في قلوبنا وفي التاريخ".

وشدد الوزارة في ختام الرسالة، على مواصلة أنقرة الوقوف إلى جانب الشعب القبرصي التركي في قضيته الوطنية المستمرة بإلهام من الرئيس الراحل دنكطاش.

وتوفي دنكطاش في 13 يناير/ كانون الثاني 2012، عن عمر ناهز 88 عاما، ويعد بمثابة الأب الروحي للقبارصة الأتراك، حيث شغل منصب أول رئيس للبلاد في الفترة بين 1983 و2005.