أنقرة وباكستان توقعان مذكرة تفاهم حول وضع وأنشطة وقف المعارف التركي

وقعت أنقرة وإسلام آباد، الأربعاء، مذكرة تفاهم حول "وقف المعارف التركي"، من شأنها أن تكسبه صفة دولية غير حكومية في باكستان.

ووقع مذكرة التفاهم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ووزير التربية والتعليم الباكستاني شوكت محمود.

وقبيل التوقيع أجرى تشاوش أوغلو لقاء ثنائيا مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، تناولا خلاله العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وشكر وزير الخارجية الباكستاني تركيا على مواقفها من القضية الكشميرية المتنازع عليها مع الهند.

وترأس تشاوش أوغلو وقريشي فيما بعد اجتماع وفدي البلدين، وتم توقيع مذكرة التفاهم لتنظيم وضع وأنشطة "وقف المعارف التركي" في باكستان.

وفي تصريح للأناضول، قال ممثل الوقف التركي في باكستان هارون كوتشوك آلاداغلي، إن الوقف اكتسب صفة منظمة دولية غير حكومية في باكستان، بفضل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

وأضاف أن وقف المعارف بات يُعرف في باكستان بأنه مؤسسة تركية، وأن كافة فعالياته ستكون مصونة من الدولة هناك.