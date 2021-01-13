اختيار أميركية تركية لمنصب رئيسة موظفي الخزانة الأمريكية

أفادت وكالة أنباء "بلومبرغ نيوز" الأمريكية أنه تم اختيار امرأة تركية أمريكية ذات خبرة واسعة في السياسة المالية، كرئيسة لموظفي وزارة الخزانة الأمريكية في عهد الرئيس الجديد جو بايدن.

وذكرت الوكالات أن "ديدام نيشانجي" الرئيسة الحالية للسياسة العامة في شركة "بلومبرغ إل بي" العالمية للخدمات الإخبارية والإعلامية والمعلومات المالية، ستشغل منصباً رئيسياً وستصبح رئيسة الموظفين لوزيرة الخزانة القادمة "جانيت يلين".

وأفادت وكالة الأنباء بلومبيرغ نقلاً عن أشخاص مطلعين، أن "نيشانجي" البالغة من العمر 47 عاماً، قد عُرض عليها المنصب بالفعل وقبلته.

وستكون "يلين" في حال موافقة مجلس الشيوخ على منصبها، أول امرأة تترأس وزارة الخزانة في تاريخها الممتد 231 عاماً وستتسلم "نيشانجي" عملها مباشرة لأن منصبها لا يحتاج تأكيداً من مجلس الشيوخ.

يذكر أن "نيشانجي" عملت كرئيسة للموظفين في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في إدارة أوباما لمدة 4 سنوات، كما عملت من بين مهام أخرى، كرئيسة اتصال بالبيت الأبيض.

وشغلت "نيشانجي" منصب مديرة الموظفين في لجنة مجلس الشيوخ الخاصة باللجنة الفرعية للبنوك والإسكان وشؤون العمران للأوراق المالية والتأمين والاستثمار، في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009.

وعملت كنائبة لأمين الخزانة المساعد من عام 1998 إلى عام 2001.

ولم يصدر بيان رسمي بشأن القرار حتى الآن.