بوتين يهاتف أردوغان لإطلاعه على معلومات عن القمة الثلاثية حول "قره باغ"

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاَ هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإطلاعه على معلومات عن القمة الثلاثية الخاصة بإقليم "قره باغ" التي عقدت في موسكو الاثنين.

وأفادت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية أن أردوغان وبوتين بحثا خلال اتصالاهما، الأربعاء، إنشاء مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ".

وخلال الاتصال عبر أردوغان عن رغبة تركيا في توفير الظروف الملائمة للتعايش السلمي بين الأذربيجانيين والأرمينيين في "قره باغ".

وأضاف "عندما تتحقق ظروف العيش المشترك في "قره باغ" سنظهر للعالم مدى جدوى الشراكة التركية الروسية."

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين)، فإن أردوغان أكد أن بلاده تدعم الجهود الروسية الرامية إلى حل الأزمة في قره باغ، وتشجع المشاريع التي تساهم في نهضة المنطقة اقتصاديا، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن الزعيمين تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التبادل التجاري، ومسألة الإنتاج المشترك للقاح المضاد لفيروس كورونا.

والاثنين عقد الاجتماع الثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وانتهى بتوقيع بيان مشترك لإنعاش الاقتصاد في "قره باغ".