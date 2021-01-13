القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

وزراء خارجية باكستان وتركيا وأذربيجان يقررون "تعميق" التعاون الثلاثي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.01.2021 20:07
آخر تحديث في 13.01.2021 21:10
وزراء خارجية باكستان وتركيا وأذربيجان يقررون تعميق التعاون الثلاثي

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن بلاده وتركيا وأذربيجان قررت تعميق وتوسيع التعاون الثلاثي.

جاء ذلك في مؤتمر مشترك عقده مع نظيريه التركي مولود تشاوش أوغلو، والأذربيجاني جيهون بيرموف، عقب اجتماع ثلاثي، في العاصمة إسلام أباد، الأربعاء.

وأفاد قريشي بأن باكستان تقيم علاقات وثيقة وودية مع تركيا وأذربيجان، فضلا عن "تأسيس ثقة بالغة الأهمية بالعلاقة الثلاثية".

وأشار إلى تناول الاجتماع "مجالات التجارة والاستثمار والأمن، فضلا عن التعاون الاستراتيجي والسياسي".

وأردف: "الدول الثلاث لديها أفكار ومصالح مشتركة حول العديد من القضايا".

وأكد الوزير الباكستاني أن الثلاثي "يرغب في تعزيز السلام والاستقرار والرفاهية في مناطق وجودها".

وأضاف "قررنا تعميق وتوسيع تعاوننا الثلاثي في هذا الإطار، ونريد أن نجعل هذا الحوار منتظما".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق رحبت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، باستئناف المباحثات الاستكشافية...
مختارات