وزير الخارجية التركي يثني على العلاقات المتميزة القائمة بين تركيا وباكستان

أكد وزير الخارجية التركي على أن أنقرة ستعمل على تعزيز العلاقات المتميزة القائمة بين تركيا وباكستان.

جاء ذلك في تغريدة لمولود تشاويش أوغلو عبر حسابه على "تويتر"، بعد اللقاء الذي جمعه بالرئيس الباكستاني عارف علوي، في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام أباد.

وقال تشاوش أوغلو: "نقلت تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وتمنياته لنظيره الباكستاني علوي".

وأعرب وزير الخارجية التركي عن سعادته بالزيارة قائلاً: "باكستان وطننا الثاني"، وأضاف: "سأحمل وسام الدولة (هلال باكستان) الذي قلدني إياه الرئيس الباكستاني بكل فخر".

وفي وقت سابق اليوم، قلد الرئيس الباكستاني تشاوش أوغلو وسام "هلال باكستان"، في حفل تكريم جرى بالقصر الرئاسي في اسلام أباد.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وإسلام أباد عام 1947، إذ كانت تركيا إحدى الدول القليلة التي اعترفت سريعا بباكستان عقب تأسيسها، ودعمت محاولاتها الناجحة لتصبح عضوة في منظمة الأمم المتحدة.