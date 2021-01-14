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أردوغان يشارك جدول أعماله اليومي عبر تطبيق "تلغرام"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 14.01.2021 14:03
آخر تحديث في 14.01.2021 14:04
أردوغان يشارك جدول أعماله اليومي عبر تطبيق تلغرام

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، جدول أعماله اليومي عبر تطبيق التواصل "تلغرام"، مؤكدا مواصلتهم العمل دون توقف من أجل البلاد.

وبدأ الرئيس التركي رسالته بعبارة "صباح الخير إخواني الأعزاء".

وأوضح أردوغان أنه سيمضي وقته اليوم في المقر العام لحزب "العدالة والتنمية"، مشيرا أنه سيحضر اجتماع "اللجنة التنفيذية المركزية" الساعة 14:00 بعد الظهر، وسيشارك باجتماع "لجنة الإدارة والقرارات المركزية" الساعة 17:00، وذلك لبحث مسائل مهمة ضمن جدول أعمال البلاد.

وتابع: "أتمنى أن يمر اليوم الجديد بخير وسعادة للجميع، تحياتي لكم مع المحبة والاحترام".

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