القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أنقرة ترسل 20 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى قبرص التركية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 14.01.2021 11:46
آخر تحديث في 14.01.2021 12:48
أنقرة ترسل 20 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى قبرص التركية

أرسلت تركيا، الخميس، 20 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لكورونا، إلى جمهورية شمال قبرص التركية، ضمن إطار التضامن معها في مكافحة الفيروس.

وقال وزير الصحة في شمال قبرص علي بيلّي، في بيان، إن اللقاحات وصلت من تركيا بواسطة طائرة إسعاف، الساعة الخامسة فجرا.

وفي حديث مع مراسل الأناضول، أفاد بيلّي أنه من المرتقب بدء عملية التطعيم في البلاد، الجمعة أو السبت.

وأضاف أن التطعيم سيتم في 9 مراكز طبية، موضحا أن المرحلة الأولى ستشمل العاملين في القطاع الصحي، ثم المسنين فوق 65 عاما، وبعد ذلك عموم الشعب.

وأعرب عن بالغ شكره للرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الصحة فخر الدين قوجة، جراء وقوف تركيا إلى جانب بلاده على الدوام في مواجهتها الفيروس.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق توجه أمين عام المنتدى العالمي للتوعية بكشمير بالشكر لوزير الخارجية...
مختارات