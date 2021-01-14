أنقرة ترسل 20 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى قبرص التركية

أرسلت تركيا، الخميس، 20 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لكورونا، إلى جمهورية شمال قبرص التركية، ضمن إطار التضامن معها في مكافحة الفيروس.

وقال وزير الصحة في شمال قبرص علي بيلّي، في بيان، إن اللقاحات وصلت من تركيا بواسطة طائرة إسعاف، الساعة الخامسة فجرا.

وفي حديث مع مراسل الأناضول، أفاد بيلّي أنه من المرتقب بدء عملية التطعيم في البلاد، الجمعة أو السبت.

وأضاف أن التطعيم سيتم في 9 مراكز طبية، موضحا أن المرحلة الأولى ستشمل العاملين في القطاع الصحي، ثم المسنين فوق 65 عاما، وبعد ذلك عموم الشعب.

وأعرب عن بالغ شكره للرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الصحة فخر الدين قوجة، جراء وقوف تركيا إلى جانب بلاده على الدوام في مواجهتها الفيروس.