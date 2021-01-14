"العدالة والتنمية" التركي: نأمل انتقالاً سلساً للسلطة بالولايات المتحدة

أعرب "حزب العدالة والتنمية" التركي، الخميس، عن أمله في أن يتقلد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، منصبه بشكل سلس في 20 يناير/ كانون ثاني الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحزب، عمر جليك، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب بالعاصمة أنقرة، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال جليك إن اقتحام الكونغرس الأمريكي (في 6 يناير) واستخدام العنف ومنع الرئيس المنتخب من تولي منصبه "يعتبر عملا غير قانوني".

وأكد أن الولايات المتحدة تشهد وضعا استثنائيا رغم إرساء الهدوء بالبلاد بعد اقتحام مبنى الكونغرس "الكابيتول" في العاصمة واشنطن من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ولفت إلى أن العالم برمته أصيب بصدمة جراء اقتحام مبنى الكونغرس، واصفا الأحداث في الولايات المتحدة بأنها "أزمة ديمقراطية كبيرة".

وأكد أن تركيا ستتباحث مع الإدارة الأمريكية الجديدة في قضايا مهمة منها ليبيا وسوريا والخلاف القائم في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتابع بهذا الخصوص: "الأزمة الإنسانية في سوريا مستمرة، والمقابر الجماعية في ليبيا تشكل تهديدا كبيرا للشعب الليبي، وسيكون الوضع في شرق المتوسط والمواضيع الأخرى المشابهة على رأس القضايا التي سنناقشها مع الإدارة الجديدة".

وفي إشارة إلى انتهاكات اليونان تجاه طالبي اللجوء، ذكر جليك أن أكثر من 78 ألف طالب لجوء أجبروا على العودة إلى المياه الإقليمية التركية خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب معطيات المديرية العامة لإدارة شؤون الهجرة التركية.

وأكد متحدث الحزب، ضرورة عدول السلطات اليونانية عن موقفها هذا، لافتا إلى تحذيرات المنظمات الدولية فيما يتعلق بأرواح طالبي اللجوء، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى رفض الممارسات اليونانية بحق طالبي اللجوء في بحر إيجة.