باكستان.. تشاوش أوغلو يلتقي رئيس وزراء وحاكم إقليم "السند"

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، رئيس وزراء إقليم السند الباكستاني مراد علي شاه، وحاكم الإقليم عمران إسماعيل.

جاء ذلك على هامش زيارة رسمية يجريها تشاوش أوغلو إلى جمهورية باكستان يومي 13 و14 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي تغريدة عبر تويتر، أعرب تشاوش أوغلو عن شكره لعلي شاه حيال دعمه لتشييد القنصلية العامة التركية في مدينة كراتشي، عاصمة الإقليم.

وقال إن كراتشي تعد بوابة من أجل الاستثمارات التركية، و"مستعدون لنقل تجربتنا الاقتصادية".

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنه التقى أيضًا حاكم الإقليم عمران إسماعيل، وشكره على دعمه لبناء القنصلية التركية.

وأكّد أن وقف المعارف التركي يدير بنجاح 6 مدارس في إقليم السند ومستعد لافتتاح مدارس جديدة.

وشدّد على أن التعاون بين تركيا وباكستان سيتواصل في مجال التعليم.

بدوره قال مكتب الحاكم في بيان إن اللقاء تناول التعاون بين الجانبين في مجلات التجارة والاستثمار والعلوم والتكتولوجيا والتعليم والثقافة.