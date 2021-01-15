أردوغان يتلقى رسالة من ماكرون يطلب فيها عقد قمة ويدعو لتحسين العلاقات

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الجمعة، عن تلقي الرئيس رجب طيب أردوغان رسالة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعوه فيها لعقد لقاء، وهو طلب حظي بموافقة أردوغان.

وأوضح تشاوش أوغلو في تصريحات أدلى بها للصحفين في رحلة عودته من باكستان، أن ماكرون عبر في رسالته عن رغبته بتطوير العلاقات الثنائية.

وأكد الوزير التركي أن ماكرون طلب في رسالة من أردوغان عقد قمة بينهما، وهو ما وافق عليه الأخير، في حين سيعقد اللقاء بتقنية الفيديو كونفرانس "قريباً".

وقال تشاوش أوغلو: "الرئيس ماكرون تحدث في رسالته عن أهمية تركيا لأوروبا، ورغبته بعقد لقاء في الفترة القادمة مع رئيسنا بالتوازي مع اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين العلاقات بين البلدين".

ونوه إلى أن بعض الفقرات في الرسالة كتبت باللغة التركية، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان قابل هذا الوقف الإيجابي من ماكرون بطريقة إيجابية.