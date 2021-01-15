الجيش التركي يقبض على إرهابي أجنبي من "داعش" مدرج على اللائحة الحمراء

أعلن الجيش التركي، الجمعة، إلقاء القبض على إرهابي أجنبي منتمي لتنظيم "داعش" ومدرج على اللائحة الحمراء للمطلوبين، على الحدود مع سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن القوات الحدودية في ولاية كليس (جنوب) رصدت شخصًا يحاول الدخول من سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

وأوضح البيان أن القوات الحدودية تمكنت من إلقاء القبض على "أ.ر.س"، وتبيّن أنه يحمل جنسية أوزبكستان وينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

كما تبين أن الإرهابي مدرج على اللائحة الحمراء للمطلوبين، ولا تزال الإجراءات متواصلة بحقه في النيابة العامة بولاية كليس.