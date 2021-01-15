تركيا ترفد المغرب بأكثر من 3000 وثيقة تاريخية

ضمن إطار الاتفاقيات الثقافية بين تركيا والمغرب، بلغ عدد الوثائق التاريخية التي حصل عليها المغرب من تركيا أكثر من 3 آلاف وثيقة.

ففي تصريح لمصطفى الكثيري، المندوب السامي لمندوبية "قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير" المغربية، في ندوة مساء الخميس بالرباط، قال إن "المغرب حصل على 3 آلاف و292 وثيقة تاريخية من تركيا حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

وأوضح: "حصلنا على الوثائق المذكورة من أرشيف الدولة التركي، في إطار التعاون مع مؤسسة أرشيف المغرب".

ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الوثائق.

وفي سبتمبر/ أيلول 2016، وقع المغرب وتركيا اتفاقية حول "الأرشيف"، تهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات التاريخية، وتبادل زيارات بين خبراء البلدين.

ومنذ 2004، تبنى المغرب مشروعا وطنيا باسم "استجلاب وثائق الذاكرة"، لتجميع وتوثيق الأرشيف التاريخي للبلاد.