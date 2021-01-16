أردوغان يشارك أجندته اليومية عبر تطبيقي تلغرام وبيب

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، جدول أعماله اليومي عبر تطبيقي التواصل "تلغرام" و"بيب"، مؤكدا على مواصلة العمل بخطى واثقة نحو غد أفضل للبلاد.

وبدأ الرئيس التركي رسالته بعبارة "صباح الخير إخواني الأعزاء".

وأوضح أردوغان أنه سيجري اتصالا مرئيا اليوم من اسطنبول، للمشاركة في مراسم افتتاح المشاريع المنجزة في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية بولاية مانيسا (غرب) الذي سينطلق الساعة 14:00 ظهرا (تغ+3).

وأضاف: "نأمل أن تعزز هذه المشاريع قوتنا، في مثل هذه الفترة الحرجة حيث تمثل قضية الطاقة واحدة من أهم بنود الأجندة العالمية".

وأردف: "سنواصل العمل بكل قوتنا للتقدم بخطى واثقة نحو غد أفضل ومزدهر لتركيا".

وتابع: "أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة وهادئة، تحياتي لكم مع المحبة والاحترام".

والثلاثاء، اشترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تطبيقي التواصل "تلغرام" و"بيب".