ألمانيا: نرغب في تحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين، أن بلاده ترغب في تحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير الألماني مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، في العاصمة التركية أنقرة.

وقال ماس في هذا السياق: "نرغب في تحسين العلاقات أكثر بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وأعرب عن أمله في تجاوز نقاط الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.

وتحدث ماس عن توقيف المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد عودته إلى بلاده، داعيا موسكو إلى إطلاق سراحه على الفور.

والأحد، اعتقلت السلطات الروسية نافالني فور وصوله إلى مطار "شيريميتيفو" في العاصمة موسكو عائدا من ألمانيا بعد إتمام علاجه.

وحول انتقال لاعب المنتخب الألماني سابقا، مسعود أوزيل إلى تركيا، قال وزير الخارجية الألماني "أوزيل حقّق نجاحات كبيرة مع منتخبنا لكرة القدم، وآمل أن يواصل نجاحاته في تركيا".

والأحد، أعلن نادي فنربهتشة التركي لكرة القدم، بدء التفاوض من أجل ضم لاعب المنتخب الألماني سابقا ولاعب نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل إلى صفوفه.

وفي وقت متأخر من ليل الاثنين، وصل أوزيل إلى مدينة إسطنبول، للتفاوض مع النادي التركي للانتقال إلى صفوفه.