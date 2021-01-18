الرئيس العراقي ووزير الدفاع التركي يبحثان تطوير العلاقات بين بغداد وأنقرة

بحث الرئيس العراقي، برهم صالح، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، الاثنين، سبل تطوير التعاون بين بلديهما.

جاء ذلك خلال استقبال صالح للوزير التركي، الذي وصل بغداد، برفقة رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر في زيارة رسمية غير معلنة المدة، وفق بيان للرئاسة العراقية.

وقالت الرئاسة إن صالح وأقار بحثا "العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات وفقا للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين".

كما تناول الجانبان "ترسيخ احترام سيادة العراق ودور قواته المسلحة في حماية أمنه وأرضه، وأن لا تكون منطلقا للاعتداء على أي أحد، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأكدت الرئاسة العراقية "أهمية تخفيف التوترات في المنطقة والركون إلى الحوار البنّاء في حسم المسائل العالقة وتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي من أجل مواصلة الحرب على الإرهاب".

وشدد صالح على "احترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات، بما يحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي"، بحسب البيان.

وقالت الرئاسة العراقية إن أقار أعرب عن دعم تركيا لسيادة واستقرار العراق، وحرص أنقرة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وضرورة تخفيف التوترات واستخدام لغة الحوار مع الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

واستهل أقار لقاءاته الرسمية في بغداد باجتماع مع نظيره العراقي، جمعة عناد، ثم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وتتركز مباحثات أقار مع المسؤولين العراقيين على سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال الكاظمي، خلال استقباله أقار، إن العراق يرفض أي تهديد إرهابي ضد تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية.

واتفق الكاظمي وأقار على "أهمية معالجة التهديدات الإرهابية قرب مناطق الحدود المشتركة، وأن الاستقرار سيفتح الأبواب أمام مزيد من التعاون بين البلدين بما يدعم الازدهار والتقدم لدى الشعبين الصديقين، العراقي والتركي"، بحسب بيان لرئاسة الوزراء العراقية.