أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء الاجتماع الفني بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني لبحث "أساليب فض النزاع".

وأفادت الوزارة في بيان، الاثنين، بانتهاء الاجتماع الفني الذي انعقد في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) ببروكسل لبحث "أساليب فض النزاع" بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلن "الناتو" تشكيل آلية حول أساليب فض النزاع بين تركيا واليونان بخصوص شرقي البحر المتوسط.

وقال بيان صادر عن الحلف حينها، "نتيجة لسلسلة مباحثات فنية بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني، تأسست آلية ثنائية لأساليب فض النزاع اعتبارًا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول".