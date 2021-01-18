قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن "أجواء إيجابية" تخيم على علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، بفضل "خطوات جيدة" أقدم عليها الاتحاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس في العاصمة التركية أنقرة.

وقال تشاوش أوغلو: "علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي دخلت أجواء إيجابية بفضل الخطوات الجيدة التي أقدم عليها".

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن مخرجات القمة الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم أنها لم تكن مرضية تماما بالنسبة إلى تركيا، إلا أن أنقرة اعتبرتها مؤشرا ايجابيا، وأنها بدورها تجاوبت مع ذلك.

يشار إلى أن الزعماء الأوروبيين خلال قمتهم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طلبوا من المفوضية الأوروبية إعداد تقرير للقمة المقبلة (في مارس/ آذار) عن وضع العلاقات التركية الأوروبية والخيارات عن كيفية المضي بها قدما.

وأضاف تشاوش أوغلو أنه اتفق مع نظيره الألماني على تفعيل آليات الحوار بين برلين وأنقرة في المرحلة المقبلة.

وأشار تشاوش أوغلو، إلى أن العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا لم تتراجع رغم ظروف جائحة كورونا.

وأوضح أن العلاقات في كافة المجالات تسير بشكل جيد، بفضل الحوار الوثيق والصداقة بينه وبينه نظيره ماس، وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وبيّن الوزير التركي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 38 مليار دولار رغم الجائحة، مشيرا إلى أن ألمانيا تأتي في مقدمة البلدان المستوردة من تركيا، وتعد البلد الثاني على قائمة الدول التي تستورد منها تركيا.

ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماعات "لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية" وغيرها من اللقاءات في مجالات أخرى بين البلدين، خلال الفترة المقبلة.